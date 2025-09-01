  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
  • USD82,9987
    EUR98,2994
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер юго-западный

Реестр социально ответственных работодателей появится в Тюменской области

Политика, 14:09 18 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ряд важных изменений внесен по инициативе правительства Тюменской области в региональный закон о регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений на заседании облдумы 18 сентября 2025 года.

В частности, в регионе появится реестр социально ответственных работодателей, в который войдут предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие права работников по вопросам социально-трудовых отношений, заключившие или присоединившиеся к региональному соглашению Тюменской области, заключившие коллективный договор, содействующие первичной профсоюзной организации. Реестр разместят на официальном сайте исполнительного органа государственной власти Тюменской области.

Социально ответственные работодатели смогут воспользоваться региональными мерами господдержки в форме содействия в формировании имиджа, информационной поддержки, консультативной помощи.

Председатель комитета облдумы по социальной политики Ольга Швецова сообщила, что данный законопроект готовился при непосредственном участии региональных отделений "Опоры России", "Деловой России", Торгово-промышленной палаты Тюменской области и Тюменского государственного универитета.

"Проект закона предусматривает дополнение норм регионального законодательства в части поощрения работодателей, которые соблюдают трудовое законодательство, создают комфортные условия работы и обеспечивают социальную защиту работников. Вводится норма о социальном партнерстве", - пояснила она.

Внесенные поправки, по словам депутата Владимира Ульянова, позволят отношения работника и работодателя перевести в плоскость взаимодействия и сотрудничества.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Ульянов , облдума , Ольга Швецова , работодатели

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:31 18.09.2025Тюменские депутаты признали эффективной деятельность управления Минюста 
14:09 18.09.2025Реестр социально ответственных работодателей появится в Тюменской области
13:58 18.09.2025В Тюменской области расширили критерии определения многодетной семьи
13:25 18.09.2025Ветераны СВО получили дополнительные гарантии трудоустройства в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора