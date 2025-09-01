Реестр социально ответственных работодателей появится в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ряд важных изменений внесен по инициативе правительства Тюменской области в региональный закон о регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений на заседании облдумы 18 сентября 2025 года.

В частности, в регионе появится реестр социально ответственных работодателей, в который войдут предприятия, организации и индивидуальные предприниматели, обеспечивающие права работников по вопросам социально-трудовых отношений, заключившие или присоединившиеся к региональному соглашению Тюменской области, заключившие коллективный договор, содействующие первичной профсоюзной организации. Реестр разместят на официальном сайте исполнительного органа государственной власти Тюменской области.

Социально ответственные работодатели смогут воспользоваться региональными мерами господдержки в форме содействия в формировании имиджа, информационной поддержки, консультативной помощи.

Председатель комитета облдумы по социальной политики Ольга Швецова сообщила, что данный законопроект готовился при непосредственном участии региональных отделений "Опоры России", "Деловой России", Торгово-промышленной палаты Тюменской области и Тюменского государственного универитета.

"Проект закона предусматривает дополнение норм регионального законодательства в части поощрения работодателей, которые соблюдают трудовое законодательство, создают комфортные условия работы и обеспечивают социальную защиту работников. Вводится норма о социальном партнерстве", - пояснила она.

Внесенные поправки, по словам депутата Владимира Ульянова, позволят отношения работника и работодателя перевести в плоскость взаимодействия и сотрудничества.