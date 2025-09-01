  • 18 сентября 202518.09.2025четверг
Пять проектов из Тюменской области прошли в полуфинал премии #Мывместе

Общество, 20:42 18 сентября 2025

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Пять проектов из Тюменской области прошли в полуфинал международной премии #Мывместе. В профессиональном отборе пятого сезона премии эксперты оценили около 52 тысяч заявок, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Лидерами из Тюменской области стали: в категории "Герои нашего времени" - проект "Тюменский тыл — своим героям" центра "Аванпост"; в категории "Страна возможностей" - проект "Форум детских идей "Лидеры Мы вместе" ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе"; в категории "Устойчивое будущее" - проект "Форум-фест "Поколение Eco G" Ярославы Стрельцовой; в категории "Лидеры социальных изменений. МСП" - проект "Среда без границ" компании Медгарант; в категории "Лидеры социальных изменений. МСП" - проект "Чулан" Ольги Бабинцевой.

Международная премия #Мывместе при поддержке президента России Владимира Путина проводится с 2021 года. Организаторами выступают Росмолодёжь и экосистема социального развития Добро.рф.

Всем полуфиналистам до 29 сентября необходимо записать видео-презентацию. Все инструкции и методические рекомендации по дальнейшим действиям полуфиналистов размещены в личном кабинете на платформе Добро.рф.

﻿
