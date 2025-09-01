  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
Два "Хантера" и автобус отправили землякам на СВО жители Сорокинского округа

Общество, 17:27 19 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Два автомобиля УАЗ "Хантер" и автобус ПАЗ отправили землякам — участникам специальной военной операции жители Сорокинского округа. Транспорт перед этим подготовили специалисты местного автотранспортного предприятия, рассказал глава муниципалитета Александр Агеев.

"В машинах — гуманитарная помощь от каждого из вас, от предприятий, от наших уважаемых ветеранов-пограничников и Совета ветеранов. Спасибо всем, кто не остался в стороне! Я искренне благодарю каждого жителя округа. От нас с вами действительно зависит очень многое. Наша поддержка придает нашим бойцам сил и уверенности", - подчеркнул глава муниципалитета.

из Telegram-канала главы Сорокинского округа Александра Агеева | Фото: из Telegram-канала главы Сорокинского округа Александра Агеева

Он отметил, что технику уже доставили в Тюмень, откуда ее перевезут в зону СВО активисты региональной организации Ветеранов-пограничников Тюменской области.

