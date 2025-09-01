  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
Более 23 тысяч обходов провели тюменские сотрудники МЧС для профилактики пожаров

Общество, 13:36 19 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 23 тыс. обходов на предмет соблюдения требований пожарной безопасности провели сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области с начала 2025 года.

Об этом на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов, в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области Михаил Мураев.

Он подчеркнул, что вопросы профилактики травматизации и гибели детей в системе МЧС России являются максимально приоритетным направлением. Несмотря на обширный комплекс проводимых мероприятий трагические случаи еще происходят. За минувшие семь лет на пожарах в Тюменской области погибли 44 ребенка - все в жилье.

Основными причинами трагедий являются нарушение правил устройства электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и неисправное печное отопление. Поэтому сотрудники МЧС максимально концентрируют усилия на обучении людей, проведении профилактической работы, разъяснениях требований пожарной безопасности.

"Каждый год мы совершаем обходы жилых домов, объясняем людям, как подготовиться к пожароопасному периоду. С начала этого года обучили более 60 тысяч людей, половина из них - дети. Также в целях повышения культуры безопасности принимаем активное участие в детской оздоровительной кампании. Проводили различные конкурсы, викторины, пытаемся в доступной мере объяснять, как вести себя при пожаре, как звонить в пожарную охрану. С 1 сентября наступает особый период. С начала учебного года мы провели уже более 500 уроков безопасности", - поделился Михаил Мураев.

Он акцентировал внимание на том, что с наступлением осени возрастают риски пожаров по причине использования отопительных приборов. В этот период сотрудники МЧС также стараются охватить профилактической работой все слои населения.

Заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области поделился несколькими рекомендациями. Тем, кто проживает в частных домах, нужно проверить и при необходимости отремонтировать или заменить электропроводку, изолировать оголенные участки, проверить исправность печного отопления. Дополнительным помощником может стать автономный дымовой пожарный извещатель - он предупредит о начавшемся возгорании.

"Это важно. Такие извещатели мы внедряем с 2016 года при поддержке правительства Тюменской области. За это время датчики спасли уже 104 человека, из них 58 детей. Советую поставить автономные пожарные извещатели всем, даже тем, кто живет в благоустроенных квартирах", - заключил Михаил Мураев.

Инна Пахомова

# безопасность , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

