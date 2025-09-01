  • 21 сентября 202521.09.2025воскресенье
Фильм о разведчике Кузнецове вдохновил тюменских активистов на автопробег

Общество, 17:03 21 сентября 2025

Тюменское городское отделение "Единой России" | Фото: Тюменское городское отделение "Единой России"

Автопробег Тюмень - Талица организовали активисты первичных отделений "Единой России". Решение побывать на родине легендарного советского разведчика Николая Кузнецова они приняли после просмотра документального фильма режиссера Анатолия Паникова "Кузнецов. Тайны жизни и смерти".

Инициаторами стали секретари первичек Светлана Хабарова и Татьяна Иванищева. Вместе с коллегами они посетили музей Героя Советского Союза Николая Кузнецова, который расположен в здании, где с 1927 по 1929 годы учился легендарный разведчик. Увидели памятник Кузнецову, который ранее находился в Львове, а после демонтажа в 1992 году был перенесен в Талицу. Также активисты пообщались с единомышленниками – председателем думы Талицкого муниципального округа Еленой Забанных и секретарем местного отделения партии Светланой Михновой.

"Очень рада, что однопартийцы поддержали нашу идею. Остались под большим впечатлением от поездки, отметили с каким трепетом и уважением относятся к памяти Николая Кузнецова. Благодарим коллектив музея и наших партийных коллег за гостеприимство", - поделилась по итогам Светлана Хабарова.

