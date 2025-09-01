Около 513 тыс. жителей Тюменской области прошли профосмотры и диспансеризацию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

512 тыс. 938 жителей Тюменской области прошли профосмотры и диспансеризацию за восемь месяцев этого года. Врачи диагностировали впервые почти 50,5 тыс. заболеваний, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Также специалисты выявили 18 тыс. 269 случаев повышенного давления, 1 тыс. 677 случаев ишемической болезни сердца, 3 тыс. 149 случаев цереброваскулярной болезни, 2 тыс. 344 - сахарного диабета, 1 тыс. 339 - онкологических заболеваний (из них 1 тыс. 139 — на ранней стадии). Лидерами по выявленным заболеваниям стали болезни системы кровообращения - 45,8 %.

Самыми активными участниками диспансеризации стали жители Викуловского, Тюменского, Вагайского, Абатского, Голышмановского округов. В профилактических осмотрах лидируют Тюменский и Юргинский, Ялуторовский и Голышмановский округа, Тюмень и Ялуторовск.