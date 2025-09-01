  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
В Тюменьстате назвали сферы с самыми высокими зарплатами

Общество, 09:56 20 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трудовые сферы с самыми высокими зарплатами назвали областном Тюменьстате. По данным исследования, среднемесячная номинальная начисленная зарплата по итогам первого полугодия 2025 года составила 89 тыс. 561 рублей.

В сфере добычи нефти и природного газа самая высокая зарплата - 215 тыс. 247 рублей, 199 тыс. 341 рублей на производстве химических веществ и химических продуктов.

193 тыс. 057 рублей можно заработать в сфере добычи полезных ископаемых, 173 тыс. 161 рублей могут получать работники воздушного транспорта.

По итогам шести месяцев больше всего зарплаты выросли в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта - на 20,3%, в металлургическом производстве - на 17,3%.

Небольшое снижение по сравнению с прошлым годом зафиксировано в добыче нефти и природного газа, а также в научных исследованиях, пишет издание "Вслух.ру".

