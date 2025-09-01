  • 20 сентября 202520.09.2025суббота
Тюменский "Рубин" со счётом 1:0 уступил  "Динамо" в Санкт-Петербурге

Спорт, 10:14 20 сентября 2025

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Выездная серия тюменского хоккейного клуба "Рубин" началась в Санкт-Петербурге со встречи с командой "Динамо Спб" 19 сентября.

В ворота тюменцев единственная шайба залетела после индивидуальных действий питерского игрока на пятой минуте.

Больше заброшенных шайб в этом матче не было.

"Плохо начали. Много потерь было на синих линиях, не было глубины. Во втором периоде перестроились, начали делать то, что нужно: выигрывать борьбу, неплохо запирать соперника в зоне, смены накладывать. В третьем периоде пытались спасти ситуацию, но не получилось. Надо фортуну, хоккейную удачу, развернуть к себе лицом. И сделать это нужно через работу", - подвёл итог встречи главный тренер ХК "Рубин" Константин Фаст.

﻿
