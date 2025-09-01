Тюменский "Рубин" со счётом 1:0 уступил "Динамо" в Санкт-Петербурге
Выездная серия тюменского хоккейного клуба "Рубин" началась в Санкт-Петербурге со встречи с командой "Динамо Спб" 19 сентября.
В ворота тюменцев единственная шайба залетела после индивидуальных действий питерского игрока на пятой минуте.
Больше заброшенных шайб в этом матче не было.
"Плохо начали. Много потерь было на синих линиях, не было глубины. Во втором периоде перестроились, начали делать то, что нужно: выигрывать борьбу, неплохо запирать соперника в зоне, смены накладывать. В третьем периоде пытались спасти ситуацию, но не получилось. Надо фортуну, хоккейную удачу, развернуть к себе лицом. И сделать это нужно через работу", - подвёл итог встречи главный тренер ХК "Рубин" Константин Фаст.