ФК "Тюмень" встретится с "Ленинградцем" 20 сентября

Спорт, 11:48 20 сентября 2025

Футболисты "Тюмени" сыграют с командой "Ленинградец" 20 сентября в пос. Рощино Выборгского района Ленинградской области.

Предыдущая встреча с этим соперником два года назад завершилась для тюменцев поражением со счётом 1:0 на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.

Предстоящий матч откроет второй круг первого этапа соревнований. "Ленинградец" с его 10 очками считается одним из предстартовых фаворитов.

Матч стартует в 18 часов по тюменскому времени.

﻿
