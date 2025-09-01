ФК "Тюмень" встретится с "Ленинградцем" 20 сентября

Футболисты "Тюмени" сыграют с командой "Ленинградец" 20 сентября в пос. Рощино Выборгского района Ленинградской области.

Предыдущая встреча с этим соперником два года назад завершилась для тюменцев поражением со счётом 1:0 на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.

Предстоящий матч откроет второй круг первого этапа соревнований. "Ленинградец" с его 10 очками считается одним из предстартовых фаворитов.

Матч стартует в 18 часов по тюменскому времени.