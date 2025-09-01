  • 21 сентября 202521.09.2025воскресенье
Тюменец завоевал золото на чемпионате России по лыжным гонкам

Спорт, 19:30 21 сентября 2025

областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования (архив) | Фото: областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования (архив)

Тюменец Александр Терентьев снова стал чемпионом России в спринте. На сей раз – на летнем чемпионате России по лыжным гонкам в Малиновке. В женском забеге серебро досталось Елизавете Пантриной.

Об этом в своих соцсетях написал глава Тюменской области Александр Моор.

"Вчера наши спортсмены также поднялись на пьедестал: Денис Спицов завоевал серебро, Алексей Червоткин – бронзу в гонке на 15 км свободным стилем. Сборная Тюменской области уверенно подходит к сезону. Нет сомнений, что спортсмены продолжат радовать нас хорошими результатами", - добавил он.

Александр Моор поздравил спортсменов и тренеров, а также поблагодарил их за труд и пожелал новых побед.

