Тюмень примет финал X Спартакиады пенсионеров России

Спорт, 08:41 23 сентября 2025

фото Союза пенсионеров России

Финал юбилейной "X Спартакиады пенсионеров России" пройдет в Тюмени. Он пройдет c 30 сентября по 5 октября и объединит около 700 атлетов-любителей, отобранных среди 70 тыс. участников муниципальных и региональных этапов в 78 субъектах РФ.

Международный характер событию придает участие команд из Австралии, Беларуси, Казахстана и Финляндии, сообщают организаторы.

К организации финала спартакиады в Тюменской области привлекли более 300 человек, в том числе волонтеры, среди которых и люди серебряного возраста, и молодежь. "Мы видим, что спартакиада пенсионеров России – это площадка популяризации физической культуры и спорта, фактор активного долголетия, привлечение людей старшего возраста к регулярным оздоровительным занятиям, - подчеркнул губернатор Александр Моор. - Для нас это хорошая возможность подчеркнуть не только готовность Тюменской области к организации мероприятий федерального уровня, но и привлечь дополнительное внимание к развитой туристической инфраструктуре города Тюмени".

Спартакиада задействует четыре локации в Тюмени, где участники будут соревноваться в таких дисциплинах как: комплекс ГТО, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, комбинированная эстафета, шахматы и дартс. Отдельного внимания заслуживают такие массовые и популяризующие спорт мероприятия как волейбол и комплекс упражнений утренней зарядки.

Каждый субъект Российской Федерации представлен командой из 9 человек (четверть участников команды – жители сельских населенных пунктов). Многие спортсмены получили не только административную, но организационную поддержку региональных властей во время проведения муниципальных и региональных этапов, тренировок и дороги к месту соревнований. Отборочные этапы проходили и на новых территориях.

Организаторами финала выступают министерство спорта Российской Федерации, правительство Тюменской области и Союз пенсионеров России.

Мероприятие приурочили к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Уникальный международный формат спартакиады для лиц старшего возраста уже более десяти лет вовлекает сотни тысяч пенсионеров в регулярные занятия спортом и позиционирует Россию, как страну возможностей для активного долголетия.

"Спартакиада пенсионеров России – одно из самых масштабных спортивных мероприятий для представителей серебряного возраста в мире. С каждым годом она привлекает всё большее число участников. Популяризация активного образа жизни среди непрофессиональных спортсменов старшего возраста привносит в их жизнь новые смыслы и поводы для радости. Мы справедливо можем перефразировать известную фразу Пьера де Кубертэна про спорт в контексте нашей юбилейной спартакиады и уверенно сказать: "О, спорт, ты – жизнь!" - заявил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

