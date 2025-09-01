  • 22 сентября 202522.09.2025понедельник
Жительнице Тюменского округа предъявлено обвинение в убийстве

Происшествия, 15:48 22 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обвинение в убийстве предъявлено 27-летней жительнице деревни Большие Акияры Тюменского округа, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, утром 21 сентября 2025 года в частном доме в деревне Большие Акияры в ходе распития спиртного между 27-летней обвиняемой и 51-летним хозяином жилища произошел конфликт на почве ревности. Гостья взяла со стола нож и ударила мужчину в грудную клетку. Он скончался на месте, а злоумышленница скрылась.

По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств.

