Около четырех тонн мусора собрали на экофестивале "Чистые игры" в Тюмени
Около четырех тонн мусора собрали на экологическом фестивале "Чистые игры" в Тюмени. Порядок на трех городских площадках навели 65 команд энтузиастов.
Как сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале, игровая форма уборки позволила превратить рутинную работу в увлекательное приключение.
"Участники собрали 587 мешков мусора, среди которого оказались стекло, пластик, металл и прочие отходы. Каждая из трёх площадок — береговая линия реки Туры на Лесобазе, парк "Ватутинская роща" и Вознесенская набережная реки Туры — стала местом настоящего экологического квеста", - уточнил глава города.
Помимо уборки, участники смогли поучаствовать в образовательных и развлекательных мероприятиях. На площадке у Вознесенской набережной от экодома "ТЭО" работал интерактивный стенд — тюменцы узнали основы домашнего разделения отходов и про процесс переработки.
Глава города поблагодарил всех участников и организаторов события - ООО "ТЭО", ГБУ ТО "КОМТЕХ", а также волонтеров Многофункционального молодежного центра "Дзержинец".
Видео из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева.