Около четырех тонн мусора собрали на экофестивале "Чистые игры" в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Около четырех тонн мусора собрали на экологическом фестивале "Чистые игры" в Тюмени. Порядок на трех городских площадках навели 65 команд энтузиастов.

Как сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале, игровая форма уборки позволила превратить рутинную работу в увлекательное приключение.

"Участники собрали 587 мешков мусора, среди которого оказались стекло, пластик, металл и прочие отходы. Каждая из трёх площадок — береговая линия реки Туры на Лесобазе, парк "Ватутинская роща" и Вознесенская набережная реки Туры — стала местом настоящего экологического квеста", - уточнил глава города.

Помимо уборки, участники смогли поучаствовать в образовательных и развлекательных мероприятиях. На площадке у Вознесенской набережной от экодома "ТЭО" работал интерактивный стенд — тюменцы узнали основы домашнего разделения отходов и про процесс переработки.

Глава города поблагодарил всех участников и организаторов события - ООО "ТЭО", ГБУ ТО "КОМТЕХ", а также волонтеров Многофункционального молодежного центра "Дзержинец".

Видео из Telegram-канала главы Тюмени Максима Афанасьева.