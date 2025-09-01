  • 23 сентября 202523.09.2025вторник
Два тюменских проекта участвуют в голосовании конкурса "ПРОФ-IT"

Общество, 19:38 22 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информационный портал "Детская безопасность в сети" и электронная школа Тюменской области участвуют в XIII Всероссийском конкурсе "ПРОФ-IT". Жители региона могут проголосовать за них с 22 сентября, сообщает департамент информатизации.

Тюменские проекты участвуют в номинации "Народное признание", победа зависит от каждого голоса.

Отметим, что разработка, набравшая наибольшее количество голосов, получит право использовать эмблему премии — знак доверия и признания со стороны граждан.

Для голосования надо перейти на страницу голосования, авторизоваться, найти и поддержать проекты Тюменской области.

Онлайн-голосование продлится по 1 октября.

