К жителям Ишимского округа приехал автопоезд здоровья

| Фото: Администрация Ишимского округа | Фото: Администрация Ишимского округа

Передвижной флюорографический кабинет и стоматология на колесах работают с 23 сентября по 3 октября в Ишимском муниципальном округе.

В первый день визита с 9 до 12 часов на прием ждут жителей с. Голдобино, после обеда до 15 часов 30 минут состав переместится в д. Большой остров. 24 сентября на обследование пмогут прийти жители Тоболово - прием продлится с 9 часов до 15 часов 30 минут. 25 сентября в это же время специалисты будут работать в п. Октябрьский, 26 сентября - в с. Новолокти,.

Новую рабочую неделю автопоезд здоровья начнет с Ларихи - здесь кабинеты будут открыты с 9 до 13 часов. На следующий день состоится прием жителей Плешково - с 9 до 15 часов 30 минут. 1 октября автопоезд посетит Клепиково, 2 октября - Равнец, время работы кабинетов такое же - с 9 часов до 15 часов 30 минут. Завершится работа в Ишимском округе остаеновкой в с. Боровое 3 октября с 9 до 13 часов, сообщает администрация муниципалитета.