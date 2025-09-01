Тюменцы могут побороться за звание "Человек с большим сердцем"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области могут подать заявку на участие во Всероссийской премии "Человек с большим сердцем", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Участники могут победить в одной из семи номинациях: "Сердце региона"; "Золотое сердце"; "Юное сердце"; "Доброе дело года"; "Сердце сообщества"; "Приз зрительских симпатий"; "Блогер с большим сердцем".

Торжественное мероприятие состоится 22 ноября в Москве и объединит волонтеров, благотворителей, социальных предпринимателей, учредителей фондов и НКО, представителей бизнеса и государственной власти России.

Более подробную информацию можно узнать по ссылке.