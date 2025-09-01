Рекордное количество заявок поступило на конкурс "Любимый учитель Тюмени"

Более 150 заявок от юных участников поступило на ежегодный конкурс "Любимый учитель Тюмени". Событие проводится уже в пятый раз – это рекордный показатель за все время существования проекта. Для сравнения: в первый год было подано 46 работ.

"Думаю, что увеличение количества заявок связано с тем, что любви на планете становится больше", — рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" главный редактор Тюменского образовательного канала Ольга Михайлова.

Уникальность проекта заключается в том, что награды получают не только авторы лучших творческих работ, но и сами учителя, о которых пишут школьники. Учащиеся представляют свои работы в трех номинациях: эссе, видеоролик и интервью.

"В юбилейный год наблюдаем настоящий взрыв интереса к проекту", — отметила главред. Она считает, что конкурс стал настоящим праздником доброты и признательности. По словам Ольги Михайловой, учатся у тех, кого искренне любят. И эта простая истина находит свое отражение в каждой творческой работе участников. Школьники не просто рассказывают о своих наставниках, но и делятся историями о том, как доброта и внимание учителей помогают им расти и развиваться.

Торжественное награждение победителей состоится 2 октября. На церемонии будут объявлены имена 15 лучших учителей, выбранных школьниками, а также награждены авторы самых ярких творческих работ.

Организаторы подчеркнули, что конкурс не только дает возможность выразить благодарность любимым педагогам, но и способствует повышению престижа учительской профессии.

