В Тюмени стартовал форум уральской молодежи "Утро"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

XV Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" стартовал в Тюменском технопарке 24 сентября. В течение пяти дней 1,5 тыс. участников ждет насыщенная образовательная и развлекательная программа, а также грантовый конкурс от Росмолодежи.

Ребята приехали в Тюмень из субъектов УФО, Санкт-Петербурга, Московской, Владимирской, Ярославской областей, Пермского, Красноярского края, ДНР и других территорий.

"За годы своего существования форум зарекомендовал себя как пространство для общения, дружбы и новых идей. Каждый год "Утро" меняет регион проведения. Сегодня вас встречает Тюмень, которая славится своим гостеприимством и традициями. Здесь есть на что посмотреть и чем вдохновиться. Не упустите момент", — сказал в видеообращении полномочный представитель президента России в УФО Артем Жога.

Ключевая тема в этом году – молодые профессионалы России, одной из сквозных является 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Губернатор Тюменской области станет одним из спикеров на форуме. Он проведет урок истории, где расскажет молодежи о вкладе Тюменской области в победу в Великой Отечественной войне, о современных героях и роли молодых профессионалов в общественно-политическом развитии страны.

"Вместе сохраняем память о подвиге поколения победителей, о единстве Урала, ставшего опорой страны. Эта сплоченность - наша величайшее наследие", — отметил Александр Моор в своем видеообращении.

Всего на форуме шесть направлений: разработчики, управленцы, наставники, исследователи, медиатехнологии, профессионалы будущего. Каждое курирует отдельный регион УФО. За Тюменской областью закреплены "Профессионалы будущего".

Для участников запланированы образовательные мероприятия с федеральными и международными экспертами: успешными предпринимателями, ведущими политиками и государственными деятелями, а также представителями научного и культурного сообществ. Внеучебная программа предложит творческие, досуговые, спортивные и экскурсионные активности.

Также состоится защита проектов в рамках грантового конкурса Росмолодежи. На него было подано 150 заявок по 19 направлениям.

"Особенность форума этого года - расширение площадки на уровень города. То есть это не закрытая территория, не какой-то палаточный лагерь, а весь центр Тюмени", — подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.

Сосредоточение талантливой молодежи в одном месте - это хорошая возможность познакомить их с регионом, его возможностями, а соответственно привлечь их в Тюмень, уверена директор департамента общественных связей области Ирина Широкова. "Надеюсь, что кто-то выберет Тюмень как место своей будущей работы", - добавила она.

"Наверное, такой форум — это возможность рассказать о сложном просто, который подразумевает продвижение важных мыслей, патриотическое воспитание. Мы говорим о развитии нашей страны. Думаю, у этого масштабного события еще много впереди", — заявил заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.

После официального открытия для участников пройдет концерт, где выступит певец, лауреат национальной музыкальной премии "Золотой граммофон" Ваня Дмитриенко.

Виктория Макарова