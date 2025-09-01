  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
Тюменская область впервые участвует во Всероссийском проекте "Инклюзивный Дом искусств"

Общество, 13:23 25 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область наряду с еще четырьмя регионами страны впервые участвует в проекте Министерства культуры РФ "Инклюзивный Дом искусств". Решение было принято по итогам концерта вокалистов Российской государственной специализированной академии искусств с Тюменским филармоническим оркестром в феврале 2025 года.

"Выступали солистами наши студенты, которые имеют определённые, дополнительные потребности. Концерт прошёл с большим воодушевлением и со стороны зрителей, и со стороны исполнителей. Тогда и возник вопрос по поводу дальнейшего сотрудничества с Тюменской областью. И мы предложили в рамках федерального проекта, который проводит Министерство культуры, в числе пяти регионов выбрать ваш регион", - рассказала ректор Российской государственной специализированной академии искусств Елена Пахомова.

Федеральные и региональные эксперты в области инклюзивного образования и развития в сфере культуры 25 и 26 сентября встретятся за круглым столом "Инклюзивная культура: приоритеты и перспективы". Также пройдет серия мастер-классов для 80 педагогов и квартирник с участием взрослых и детей.

"Поделимся методикой подготовки ребят, имеющих дополнительные потребности по здоровью, для нас это очень важно, потому что у нас обучаются и ваши студенты. И нам бы хотелось, чтобы таких студентов было больше, и они возвращались в регион, работали здесь. Несли дополнительные плюсы в работе с людьми с ОВЗ", - отметила Елена Пахомова.

Тюменская область не первый год реализует комплексную программу создания доступной среды во всех учреждениях культуры. Только за последние три года театры региона поставили более 10 спектаклей с тифлокомментированием. Их смогли увидеть 4 тыс. зрителей с ОВЗ, в том числе 1 тыс. 100 - дети.

В музеях доступны экспонаты для тактильного изучения, экскурсии для слабослышащих. С начала года их посетили более 16 тыс. людей с инвалидностью. В библиотеках только за последний год проведено более 4 тыс. мероприятий для инвалидов. Из них половина для детской аудитории, количество посетителей таких событий - более 12 тыс. инвалидов.

"Важен вопрос творческой реализации, подготовки кадров, освоения творческих навыков. В детских школах искусств реализуют 40 специализированных программ, занимаются 226 ребятишек с инвалидностью. Российская государственная специализированная академия искусств обладает уникальной экспертизой и опытом в вопросах инклюзивности, подготовки специалистов для творческих профессий, сферы искусств. У нас уже есть опыт, есть и совместные творческие проекты. Хотим это направление развивать. Для Тюменской области это приоритетная задача", - подчеркнул директор регионального департамента культуры Александр Сидоров.

Наработки инклюзивной творческой лаборатории представили сотрудники Специализированной библиотеки, филиала Тюменской областной научной библиотеки. С 2022 года они создают книги для слепых и слабослышащих людей. Потребность в электронных книгах высокая – более 2 тыс. скачиваний.

"Наш проект "Доступный формат" переведён в LKF-формат (электронные книги) и размещён в библиотеке "Логос". На сегодня 18 книг тюменских писателей начитаны нашими волонтерами. У нас разная возрастная категория и молодёжь, и пожилые. Книги рассылаем и по нашим филиалам, они высоко востребованы. На север области отправляем, на юг", - пояснила ведущий библиограф Людмила Максимова.

Серия круглых столов по инклюзивному искусству, помимо Тюмени, пройдет в Первоуральске Свердловской области, Самаре, Иркутске и Москве.

Основная цель - обмен эффективными практиками, методическое сопровождение инклюзивных инициатив и продвижение доступной культурной среды. По итогам круглых столов будут опубликованы тезисы выступлений.

Анжела Лебедева

# Александр Сидоров , инклюзия , книги , культура , люди с ОВЗ , Тюменская областная научная библиотека

