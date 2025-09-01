В Нижнетавдинском районе реализуют проект "Путь к успеху"

t.me/moibiz72 t.me/moibiz72

Проект "Путь к успеху" реализует Нижнетавдинское представительство инвестагентства Тюменской области с Нижнетавдинской школой. Цель — формирование предпринимательского мышления у молодёжи, развитие лидерских качеств и поддержка будущих созидателей экономики региона, сообщает региональный центр "Мой бизнес".

Очередная встреча прошла на цветочной ферме "Далия" у предпринимателя Анастасии Ефимовой. Её история началась в 2019 году с нескольких грядок, а сегодня ферма выращивает более 40 видов цветов и развивает образовательный проект "Фермер на драйве", где ежегодно обучаются предприниматели со всей России.

В планах у предпринимательницы при поддержке Инвестагентства расширить производство, выйти на федеральные рынки и привлечь льготное финансирование.

"Каждый бутон на нашей ферме — это маленькая победа над погодой, обстоятельствами и сомнениями. И я верю, что мой опыт вдохновит других создавать и развивать своё дело даже в самых неожиданных нишах", — отмечает Анастасия Ефимова.

В завершение встречи школьники поучаствовали в мастер-классе по составлению букетов и провели беседу за чашкой чая.

Поддержка предпринимателям оказывается по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".