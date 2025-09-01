Юные любители велоспорта встретятся на соревнованиях в Тюмени

| Фото: Федерация велосипедного спорта Тюменской области | Фото: Федерация велосипедного спорта Тюменской области

Всероссийские соревнования, а также региональные чемпионат и первенство по велосипедному спорту (маунтинбайк – велокросс) пройдут в Тюмени 28 сентября. Участники встретятся в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, старт в 10 часов, сообщили в региональном департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За награды поборются ребята 13-14 и 15-16 лет из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей, а также Ижевска. Дисциплина "маунтинбайк – велокросс" заключается в езде по пересеченной местности и преодоление препятствий. Некоторые из них необходимо проходить пешком, везя велосипед рядом или перенося его через преграду.

Данные соревнования станут завершающими в этом сезоне и помогут ребятам подвести итоги, а также попасть или закрепиться в составе сборной Тюменской области.