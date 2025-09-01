  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
Плановый медосмотр помог вовремя выявить рак легкого у жителя Тюмени

Общество, 12:36 27 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рак легкого на ранней стадии выявили врачи у жителя Тюмени во время медицинского осмотра. 58-летний мужчина работает водителем автобуса, не имеет вредных привычек, жалобпо здоровью у него тоже не было, но по настоянию работодателя он прошел медицинский осмотр, пишет КП-Тюмень.

В рамках стандартного профосмотра его направили на флюорографию. Рентгенолог заметил на снимке подозрительное затемнение в верхней доле правого лёгкого. Несмотря на отсутствие симптомов, врач направил пациента на дообследование в Медицинский город. Компьютерная томография подтвердила наличие новообразования. Позже, после биопсии, был поставлен диагноз: рак лёгкого на ранней стадии.

Благодаря своевременному выявлению опухоли, пациенту удалось провести органосохраняющую операцию. Сейчас мужчина наблюдается у онколога, проходит регулярные контрольные обследования и продолжает работать.

"Я до сих пор не могу поверить, что у меня рак — я ничего не чувствовал. Если бы не обычный флюорографический снимок, я бы, возможно, узнал слишком поздно", — говорит пациент.

Заведующий рентгеновским отделением ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" Александр Прищепов напомнил, что флюорография — простой, но важный метод диагностики. "Она помогает выявить не только туберкулёз, но и другие патологии, в том числе злокачественные новообразования. Именно такие случаи доказывают: профилактический осмотр — это не формальность, а шанс сохранить здоровье и даже жизнь", - пояснил он.

Тюменцам напоминают, что регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров позволяет выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

# Медицинский город , онкология , рентген-аппарат , флюорография

