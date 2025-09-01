  • 28 сентября 202528.09.2025воскресенье
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 1..3 С 4 м/с ветер северный

Массовая авария произошла на федеральной трассе в Уватском округе

Происшествия, 19:21 28 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Массовая авария произошла на 525 км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском округе. Столкнулись два большегруза и три легковых автомобиля. В результате аварии ранен один человек, сообщает ГИБДД Тюменской области.

﻿

Движение по федеральной трассе частично ограничено. Полосу движения в направлении севера перекрыли. По другой полосе осуществляется движение в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции поочередно пропускают потоки транспорта в двух направлениях.

Ведомство призывает водителей быть бдительными и сбавлять скорость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГИБДД по Тюменской области , дорожная авария

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:21 28.09.2025Массовая авария произошла на федеральной трассе в Уватском округе
09:10 28.09.2025В Вагайском округе на пожаре погиб человек
13:24 27.09.2025Юный велосипедист попал под колеса автомобиля на улице Протозанова в Тюмени
15:47 26.09.2025Детская потасовка в Исетском округе закончилась травмами и судом

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора