Массовая авария произошла на федеральной трассе в Уватском округе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Массовая авария произошла на 525 км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском округе. Столкнулись два большегруза и три легковых автомобиля. В результате аварии ранен один человек, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Движение по федеральной трассе частично ограничено. Полосу движения в направлении севера перекрыли. По другой полосе осуществляется движение в реверсивном режиме. Сотрудники Госавтоинспекции поочередно пропускают потоки транспорта в двух направлениях.

Ведомство призывает водителей быть бдительными и сбавлять скорость.