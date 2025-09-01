В Тюменской области доля отказов по POS-кредитам снизилась до 83,2 %

До 83,2 % снизилась доля отказов по заявкам на товарные кредиты в Тюменской области, Югре и на Ямале за август. Это на 1,6 % меньше, чем месяцем ранее.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, это общероссийская тенденция. При этом, несмотря на некоторую стабилизацию данного показателя, аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне.

"Это связано с тем, что регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка. Поэтому в настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и невысокой долговой нагрузкой. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - уточнил представитель НБКИ Алексей Волков.

Оксана Корнеенкова