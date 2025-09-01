  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
В Тюменской области доля отказов по POS-кредитам снизилась до 83,2 %

Экономика, 10:29 29 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

До 83,2 % снизилась доля отказов по заявкам на товарные кредиты в Тюменской области, Югре и на Ямале за август. Это на 1,6 % меньше, чем месяцем ранее.

Как сообщает Национальное бюро кредитных историй, это общероссийская тенденция. При этом, несмотря на некоторую стабилизацию данного показателя, аппетит банков к риску все еще находится на довольно низком уровне.

"Это связано с тем, что регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка. Поэтому в настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и невысокой долговой нагрузкой. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - уточнил представитель НБКИ Алексей Волков.

Оксана Корнеенкова

# кредиты

﻿
