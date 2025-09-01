В Ишиме идёт последний этап установки памятника бронепоезду "Патриот"

| Фото: Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Завершается возведение памятника бронепоезду "Патриот" в Ишиме в рамках регионального проекта "Единой России" "Оружие Победы". С ходом работ последнего этапа ознакомились руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов, глава Ишима Федор Шишкин и заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в Тюменском регионе Анатолий Коротаев.

"Специалистам РЖД из Екатеринбурга осталось установить зенитные орудия на бронеплатформе ПВО, командирскую рубку, защиту ходовых частей, трубу бронепаровоза, - сообщил Андрей Артюхов. - Город занимается благоустройством территории: укладывается брусчатка, установлены новые скамейки, дополнительное освещение".

Все работают с полной отдачей сил, чтобы в юбилейный год 80-летия Победы открыть достойный памятник трудовому подвигу ишимских железнодорожников, который будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и станет знаковым объектом города.

"Следующим этапом в увековечивании памяти о трудовом подвиге ишимских железнодорожников в годы Великой Отечественной войны станет возведение стелы с фамилиями людей, участвовавших в строительстве „Патриота“", - отметил Федор Шишкин.

В поиске сведений о работниках паровозного депо примут участие ветераны-железнодорожники. Эту работу обсудили на встрече в музее локомотивного депо.

Андрей Артюхов подарил музею книгу "Бронепоезд Победы", в которой в том числе говорится и о бронепоезде "Патриот", изготовленном в паровозном депо Ишима в 1942 году. Дополнительные исторические сведения из книги пригодятся ветеранам на встречах с молодежью.

В прошлом году фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы подарила музею копию картины "Митинг, посвященный отправке бронепоезда "Патриот" на фронт". Художник Николай Хломенок, который присутствовал на митинге, написал ее в 1943 году и передал в дар депо. Позже эта картина была отдана на хранение в Тюменский краеведческий музей.

В регионе уже установлены два памятника - макет торпедного катера в Тюмени и макет планера в Заводоуковске. Работу ведут члены фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы Андрей Артюхов, Юрий Баранчук и Алексей Салмин в рамках партийного проекта "Оружие Победы".

Евгения Шевцова