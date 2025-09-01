Две тысячи деревьев высадили тюменские школьники за семь лет акции "Классное дерево"
16 школ и детских садов присоединились к акции "Классное дерево" в Тюмени в 2025 году. Всего на их территории планируется высадить 500 деревьев и 900 кустарников, сообщает городская администрация.
Акция проходит в областном центре уже седьмой год. За это время в ней приняли участие более трех тыс. детей и подростков, высажено около двух тыс. деревьев.
В этом году "классные деревья" уже появились около восьми корпусов образоваительных учреждений, в их числе школа № 63, детские сады № 25, 121 и 158. Ребята высадили ели, липы, туи, сирень, гортензию.
Весь процесс посадки контролируют профильные специалисты Единого центра озеленения города.