Тюменские ученые исследовали популяцию сиговых рыб в дельте Оби

| Фото: Тюменский филиал ВНИРО | Фото: Тюменский филиал ВНИРО

Исследование популяции сиговых рыб в дельте р. Оби перед её впадением в Обскую губу провели ученые Тюменского филиала ВНИРО. Изучение выполнено впервые за 25 лет. Этот район является ключевой нагульной территорией для молоди, именно здесь муксун, нельмы, чир, сиг-пыжьян и пелядь с весны до зимы растут, развиваются и набирают вес.

Как отметили в филиале, здесь же восстанавливаются после нереста производители этих ценных видов рыб. Предварительные результаты исследования показали, что рыбная популяция за последние десятилетия изменилась. Сиговые продолжают здесь обитать, но если раньше преобладали они, то теперь доминируют рыбы частиковой группы: ёрш, плотва, щука, елец, а также налим.

"Проведение учёта молоди сиговых рыб на нагульных угодьях – важнейший этап в оценке эффективности комплексной работы по восстановлению обских сиговых, которую будут совместно проводить научное сообщество, Томская и Тюменская область с автономными округами, предприятия водной аквакультуры. Полученные данные помогут понять, какое количество молоди успешно выживает, развивается и пополняет промысловый запас. Это краеугольный камень для прогнозирования и принятия верных управленческих решений при восстановлении популяций муксуна, нельмы и чира", - рассказала заместитель руководителя Тюменского филиала ВНИРО Яна Капустина.

По ее словам, результаты исследований лягут в основу государственного прогноза общих допустимых уловов данных видов ценной ихтиофауны на ближайшие годы. А также помогут скорректировать программу по их искусственному воспроизводству.