Четыре кроссовых мотоцикла получат подразделения, где служат тюменские бойцы

Общество, 17:11 30 сентября 2025

пресс-служба ТРО "Единой России" | Фото: пресс-служба ТРО "Единой России"

Четыре новых кроссовых мотоцикла получат подразделения, где служат тюменские бойцы. Этот вид транспорта жизненно необходим саперным, мотострелковым подразделениям и подразделению разведчиков, сообщает информационный центр правительства региона.

"Транспорт был приобретен по заявкам наших земляков благодаря помощи бизнес-сообщества. Мы получаем обратную связь от участников СВО, они благодарны землякам за отзывчивость и постоянную поддержку", — сказала председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова.

Доставит транспорт в зону СВО областная общественная организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко.

"Автомобили — техника крупная, ее видно с воздуха, а значит противник ее быстро пеленгует, мотоциклы же гораздо маневреннее и под ряд задач походят лучше", - пояснил Александр Сукаченко.

Мотоциклы для тюменцев приобрели руководитель группы компаний "Премьер-строй" Сергей Самсонов и индивидуальный предприниматель Александр Сорокин.

В Тюменской области помощь фронту систематически оказывают предприниматели, волонтеры из всех муниципальных образований региона.

# мотоциклы , облдума , СВО , транспорт

