О подвигах и службе рассказали школьникам на патриотической встрече в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Что было самым сложным во время службы, как военнослужащие поддерживают боевой дух своих товарищей и каким посылкам радуются особенно – эти и другие вопросы интересовали юных участников патриотического мероприятия "Гордимся историей: Время героев". Встреча состоялась 30 сентября в тюменской школе № 67 и объединила ветеранов специальной военной операции, участников локальных войн на Северном Кавказе и в Афганистане, курсантов ТВВИКУ, общественников, которые собирают и отправляют гуманитарную помощь на фронт, педагогов, родителей и более 200 учащихся 7-11 классов тюменских школ.

Дата проведения мероприятия была выбрана не случайно. 30 сентября в России отмечается День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Открывая встречу, председатель комитета по делам национальностей Роман Рзаев напомнил ребятам, что прошло уже три года с момента этого события.

"Казалось бы, всего три года, но за это время мы пережили очень многое. Часть бойцов вернулась домой, кто-то принял решение пойти на линию боевого соприкосновения. И сегодняшняя встреча особенно значима для нас, потому что бойцы, которые сидят в первом ряду, уже знакомы с войной. И именно они в процессе живого общения расскажут вам настоящую историю", - сказал Роман Рзаев.

Организатором патриотического мероприятия выступило региональное отделение Ассамблеи народов России. Ее председатель Евгений Воробьев подчеркнул, что встреча объединила людей разных поколений и национальностей. В зале собрались те, кто своим делом показал верность Отчизне, кто встал на защиту своей Родины и каждого ее жителя.

"Сегодня на встречу приехали семьи бойцов, которые находятся на СВО. Кроме того, к мероприятию была подготовлена выставка рисунков детей. Кто-то из ребят нарисовал портрет папы, который в данный момент служит на передовой. И это радость со слезами на глазах. Это тревога, волнение, но вместе с тем – понимание, что отец защищает свою семью, а семья – основа нашего государства", - прокомментировал Евгений Воробьев.

Приветствовал участников и заместитель главы Тюмени Павел Креков. Он передал ребятам напутствие – изучать историю своей страны, знать и чтить подвиг героев, быть патриотом своей Родины.

В числе тех, кто пообщался с ребятами в формате живого диалога, были финалисты программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Даурен Елеманов и Сергей Борот. Они рассказали о том, каким был их боевой путь, ответили на вопросы не только школьников, но и сослуживцев.

Так, Даурен Елеманов поделился, что со школьной скамьи мечтал быть военным. В зону СВО попал в должности командира роты, в ходе боевых действий получил тяжелое ранение и был комиссован. "Все мы защищаем свою страну. Когда президент России принял решение о начале специальной военной операции, у меня не было никаких сомнений, что мы делаем правильное дело, потому что были ущемлены права мирных граждан, боевики прикрывались женщинами и детьми. Поэтому мы шли и делали благое дело", - рассказал Даурен Елеманов.

Еще одним спикером стал участник СВО, курсант ТВВИКУ Умид Салимханов. Он считает, что живое общение с детьми дает им понять, какие ценности важны для бойцов, а взрослым – увидеть ценности подрастающего поколения.

"Мы уверенны в хорошем воспитании детей, но нам очень приятно и тепло на душе, когда такие живые встречи проходят. Всегда отзываемся, общаемся с молодым поколением, даем какое-то наставление от себя, рассказываем какой путь прошли, чтобы они не проходили этот путь снова", - прокомментировал он.

Своими историями с ребятами поделились также ветеран боевых действий в Афганистане, полковник в отставке Сергей Захаров, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Евгений Бондаренко, председатель совета Союза морских пехотинцев "Тайфун" Александр Урюпин, председатель исполкома областного отделения "Боевого братства" Иван Беспоместных, начальник штаба Отдельского казачьего общества Тюменской области Иван Шавшун. Спикеры дали напутствие ребятам – хорошо учиться, заниматься спортом, знать историю своей страны, гордиться подвигами героев и чтить их память, уважать своих наставников и педагогов.

В завершение встречи школьники вручили участникам специальной военной операции подарки от Ассамблеи народов России. Благодарственными письмами и памятными подарками наградили несколько семей бойцов СВО из Ялуторовского, Исетского, Юргинского, Ишимского муниципальных округов. Также дипломы и сувениры вручили победителям первого детского конкурса рисунков "Помним! Гордимся!". В фойе школы была организована выставка рисунков. Экспозицию представил также Союз морских пехотинцев "Тайфун" Тюменской области.

Любовь Голышева