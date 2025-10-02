В Тюмени откроют фотовыставку "Семейные истории"

Персональную выставку тюменского фотографа Юлии Садыковой "Семейные истории" откроют в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 5 октября в 15 часов. Проект приурочен к XII Международному фестивалю детского и семейного кино "Ноль плюс".

В программе открытия: приветственное слово организаторов и автора выставки. После открытия состоится лекция-беседа от лидеров сообщества "Лига творческих" Ирины Квасовой и Евгении Стахович "Индивидуальная фотовыставка как ступень профессионального роста" в конференц-зале на первом этаже с 15 часов 30 минут .

Главные герои выставки: дети, семьи, старшее поколение. Автор показывает взаимосвязь героев через прикосновения, объятия, эмоции.

Юлия Садыкова – спикер на городских фотофестивалях, лектор, более 12 лет сохраняет в фотографии моменты семейных историй. Работы автора отмечены на международных и российских конкурсах.

Цель фотовыставки – рассказать о семьях из разных городов, о людях разного возраста; передать идею о том, что нас всех объединяет — это детство, важность поддержки близких, потребность в любви. Прогресс и стремительные изменения затрагивают всех, но останется неизменным: человеку нужен человек, сообщают организаторы.

Подробней о проекте расскажут: +79220728455, Юлия Садыкова; +79120776048, Евгения Стахович; +79526710230, Ирина Квасова.

Возрастное ограничение: 6+.