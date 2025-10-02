  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер северо-западный

В Тюмени откроют фотовыставку "Семейные истории"

Общество, 08:21 02 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Персональную выставку тюменского фотографа Юлии Садыковой "Семейные истории" откроют в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 5 октября в 15 часов. Проект приурочен к XII Международному фестивалю детского и семейного кино "Ноль плюс".

В программе открытия: приветственное слово организаторов и автора выставки. После открытия состоится лекция-беседа от лидеров сообщества "Лига творческих" Ирины Квасовой и Евгении Стахович "Индивидуальная фотовыставка как ступень профессионального роста" в конференц-зале на первом этаже с 15 часов 30 минут .

Главные герои выставки: дети, семьи, старшее поколение. Автор показывает взаимосвязь героев через прикосновения, объятия, эмоции.

Юлия Садыкова – спикер на городских фотофестивалях, лектор, более 12 лет сохраняет в фотографии моменты семейных историй. Работы автора отмечены на международных и российских конкурсах.

Цель фотовыставки – рассказать о семьях из разных городов, о людях разного возраста; передать идею о том, что нас всех объединяет — это детство, важность поддержки близких, потребность в любви. Прогресс и стремительные изменения затрагивают всех, но останется неизменным: человеку нужен человек, сообщают организаторы.

Подробней о проекте расскажут: +79220728455, Юлия Садыкова; +79120776048, Евгения Стахович; +79526710230, Ирина Квасова.

Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# семья , фотовыставка , фотографии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 02.10.2025Тюменцам разъяснят введение средневзвешенной оценки в школах
09:29 02.10.2025Выставку рукоделия открыли в краеведческом музее Казанского района
09:07 02.10.2025Для тюменцев проведут театрализованную экскурсию о царской семье Романовых
08:43 02.10.2025В тюменском Речпорту проведут фестиваль стимпанка

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора