В дни премьеры "Конька-горбунка" в Тюменском драмтеатре будут расписывать пряники
Роспись пряников пройдет в Арт-кафе Тюменского драматического театра в дни премьеры спектакля "Конек-горбунок" 3,4 и 5 октября. Участники на мастер-классе получат своего пряничного коня, сообщает театр.
"Пока дети творят, родители смогут: неторопливо отдохнуть за чашкой кофе с театральным десертом; насладиться ужином по меню АРТ-кафе; поучаствовать в создании Конька вместе с ребенком", - отметили организаторы.
Количество мест на мастер-класс ограничено.
Возрастное ограничение: 6+.