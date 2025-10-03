  • 3 октября 20253.10.2025пятница
В дни премьеры "Конька-горбунка" в Тюменском драмтеатре будут расписывать пряники

Общество, 08:43 03 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Роспись пряников пройдет в Арт-кафе Тюменского драматического театра в дни премьеры спектакля "Конек-горбунок" 3,4 и 5 октября. Участники на мастер-классе получат своего пряничного коня, сообщает театр.

"Пока дети творят, родители смогут: неторопливо отдохнуть за чашкой кофе с театральным десертом; насладиться ужином по меню АРТ-кафе; поучаствовать в создании Конька вместе с ребенком", - отметили организаторы.

Количество мест на мастер-класс ограничено.

Подробней - здесь.

Возрастное ограничение: 6+.

# Конек-Горбунок , Тюменский драматический театр

﻿
