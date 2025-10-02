Тюменские депутаты рассмотрели проект о бесплатном обучении в вузах для вдов бойцов СВО

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Для вдов участников СВО предлагается установить право на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных средств в пределах отдельной квоты. Соответствующий проект федерального закона "О внесении изменений в статью 71 ФЗ "Об образовании в РФ" рассмотрели депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании комитета по социальной политике.

Это правильный и своевременный закон, считает заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик. "На одной из площадок, когда мы разговаривали с женами погибших участников СВО, от них прозвучало предложение, чтобы они имели возможность продолжить получение образования. В том числе, были заявки и на высшее образование, и в "Боевой кадровый резерв", - рассказала она. - Я считаю, что это своевременный закон, и нужно поблагодарить федерального законодателя за то, что эта мера принимается. Она действительно даст возможность поддержать семьи погибших участников СВО, предоставив дополнительные возможности получить высшее или профессиональное образование".

Члены комитета по социальной политике рекомендовали совету Тюменской областной думы поддержать проект федерального закона "О внесении изменений в статью 71 ФЗ "Об образовании в РФ".

Борис Олейник