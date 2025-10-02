  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 2..4 С 0 м/с ветер западный

492 тюменских школьника признались в любви своим учителям

Общество, 17:47 02 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Любимый учитель Тюмени" состоялась в Тюмени 2 октября в школе "Лира". Конкурс проводится в пятый раз и собрал рекордное количество работ. 492 ученика городских школ представили 130 творческих проектов, чтобы выразить признательность своим наставникам: 64 эссе, 51 видеоролик и 15 интервью, рассказывающих о любимых педагогах.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Участников церемонии награждения приветствовал глава города Максим Афанасьев. Он высоко оценил конкурс "Любимый учитель Тюмени" и отметил, что мероприятие стало настоящим праздником признательности и уважения к педагогическому труду. Мэр сказал, что конкурс помогает показать, что профессия учителя — это не просто работа, а настоящее служение и призвание. "У каждого из нас есть любимый педагог, и важно помнить о них не только в День учителя, но и по жизни", - подчеркнул он и поблагодарил юных участников за креативность и талант, отметив, что их работы стали ярким примером любви и уважения к своим наставникам.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам директора информационно-методического центра Натальи Старых, в состав которого входит Тюменский образовательный канал, который проводит конкурс, мероприятие становится все популярнее с каждым годом. "Начинали мы с порядка 30 участников. Сегодня это 492 участника и 130 заявок, — подчеркнула она. – Главная ценность конкурса в том, что через творчество дети показывают — учитель для них не просто наставник, а настоящий просветитель, воспитатель и старший друг. Особенно важно, что проект получил поддержку на городском уровне".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В число любимых учителей вошла учитель английского языка школы № 65 Мария Семахина. Она уже в третий раз поднялась на эту сцену. "Эмоции переполняют. Я испытываю гордость за своих детей. Мы с ними творим вместе, и именно это взаимодействие создает особую атмосферу. Наш успех — это результат совместной работы с учениками, которые вдохновляют меня на новые проекты и творческие идеи", — поделилась педагог в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

администрация г. Тюмени | Фото: администрация г. Тюмени

Среди победителей оказалась и учитель начальных классов гимназии № 16 Елена Маракулина, секрет педагогического мастерства которой заключается в искренней любви к детям и огромном желании каждый день приходить на уроки. Победа стала для нее приятным сюрпризом. "О ней я узнала от своей ученицы Наташи Кондрашкиной, это было неожиданно и приятно", — рассказала учитель. Она отметила, что участие в конкурсе стало интересным опытом, как для нее, так и для ее ученицы, которая написала победное эссе.

Семиклассница гимназии № 16 Наташа Кондрашкина написала эссе о своей первой учительнице, потому что считает ее важным человеком в своей жизни: "Я всегда хотела стать такой же доброй и хорошей, как она".

﻿

Победителями оказались педагоги из разных школ города. Ученики гимназии № 16, № 49 и №12, школ № 40, №30, № 95, № 56, а также школ № 65, № 7, № 25, № 92 смогли достойно представить своих любимых учителей.

Конкурс "Любимый учитель Тюмени" стал не просто соревнованием, а настоящим праздником признательности и уважения к педагогическому труду, где главным призом стало искреннее признание учеников.

Напомним, уникальность проекта заключается в том, что награды получают учителя, о которых пишут школьники.

Галина Колова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы , учителя , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:56 02.10.2025Олег Датских: двое военнослужащих из Тюменской области освобождены из украинского плена
19:38 02.10.2025Штабную тренировку по гражданской обороне провели в Тюменской области
19:15 02.10.2025Более 43 тысяч студентов учатся в колледжах и техникумах Тюменской области
18:53 02.10.2025С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора