492 тюменских школьника признались в любви своим учителям

| Фото: ИА "Тюменская линия"

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Любимый учитель Тюмени" состоялась в Тюмени 2 октября в школе "Лира". Конкурс проводится в пятый раз и собрал рекордное количество работ. 492 ученика городских школ представили 130 творческих проектов, чтобы выразить признательность своим наставникам: 64 эссе, 51 видеоролик и 15 интервью, рассказывающих о любимых педагогах.



Участников церемонии награждения приветствовал глава города Максим Афанасьев. Он высоко оценил конкурс "Любимый учитель Тюмени" и отметил, что мероприятие стало настоящим праздником признательности и уважения к педагогическому труду. Мэр сказал, что конкурс помогает показать, что профессия учителя — это не просто работа, а настоящее служение и призвание. "У каждого из нас есть любимый педагог, и важно помнить о них не только в День учителя, но и по жизни", - подчеркнул он и поблагодарил юных участников за креативность и талант, отметив, что их работы стали ярким примером любви и уважения к своим наставникам.



По словам директора информационно-методического центра Натальи Старых, в состав которого входит Тюменский образовательный канал, который проводит конкурс, мероприятие становится все популярнее с каждым годом. "Начинали мы с порядка 30 участников. Сегодня это 492 участника и 130 заявок, — подчеркнула она. – Главная ценность конкурса в том, что через творчество дети показывают — учитель для них не просто наставник, а настоящий просветитель, воспитатель и старший друг. Особенно важно, что проект получил поддержку на городском уровне".



В число любимых учителей вошла учитель английского языка школы № 65 Мария Семахина. Она уже в третий раз поднялась на эту сцену. "Эмоции переполняют. Я испытываю гордость за своих детей. Мы с ними творим вместе, и именно это взаимодействие создает особую атмосферу. Наш успех — это результат совместной работы с учениками, которые вдохновляют меня на новые проекты и творческие идеи", — поделилась педагог в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".



Среди победителей оказалась и учитель начальных классов гимназии № 16 Елена Маракулина, секрет педагогического мастерства которой заключается в искренней любви к детям и огромном желании каждый день приходить на уроки. Победа стала для нее приятным сюрпризом. "О ней я узнала от своей ученицы Наташи Кондрашкиной, это было неожиданно и приятно", — рассказала учитель. Она отметила, что участие в конкурсе стало интересным опытом, как для нее, так и для ее ученицы, которая написала победное эссе.

Семиклассница гимназии № 16 Наташа Кондрашкина написала эссе о своей первой учительнице, потому что считает ее важным человеком в своей жизни: "Я всегда хотела стать такой же доброй и хорошей, как она".

Победителями оказались педагоги из разных школ города. Ученики гимназии № 16, № 49 и №12, школ № 40, №30, № 95, № 56, а также школ № 65, № 7, № 25, № 92 смогли достойно представить своих любимых учителей.

Конкурс "Любимый учитель Тюмени" стал не просто соревнованием, а настоящим праздником признательности и уважения к педагогическому труду, где главным призом стало искреннее признание учеников.

Напомним, уникальность проекта заключается в том, что награды получают учителя, о которых пишут школьники.

Галина Колова