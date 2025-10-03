Лучшие практики по работе с ветеранами СВО обсудили на совете законодателей в Тюмени

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие практики трудоустройства и профессионального обучения ветеранов СВО обсудили на сороковом заседании совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала. В каждом из регионов есть как общие программы, например, аналоги федерального проекта "Время героев", так и свои подходы.

"В Тюменской области ведется системная, комплексная работа по трудоустройству и обучению ветеранов СВО: взаимодействие осуществляется как с бойцами, которые возвращаются к мирной жизни, так и с работодателями. Особое место в работе по обеспечению профессионального образования и занятости участников СВО занимает проект "Боевой кадровый резерв Тюменской области", - подчеркнул председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

В регионе действует квотирование рабочих мест для военнослужащих – установлено обязательное резервирование рабочих мест при приеме на работу участников специальной военной операции, которое вернулись домой. Каждое третье обращение в региональный филиал госфонда "Защитники Отечества" касается трудоустройства, 75 % обратившихся находят работу или проходят обучение, чтобы получить профессию. Социальный контракт можно заключить на время поиска работы, предпринимательства, ведения личного подсобного хозяйства. Также они могут получить дополнительное профобразование по нацпроекту "Кадры".

По словам председателя думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Бориса Хохрякова, региональная программа "Герои Югры" уже показала свою эффективность. Участники первого потока заканчивают обучение, при этом 32 ветерана СВО уже включены в кадровый резерв органов власти, 11 трудоустроены, шесть стали депутатами, один получил повышение по службе и еще один возглавил сельское поселение. Стартовал отбор на второй поток обучения.

"Вопросы социальной адаптации, трудоустройства участников специальной военной операции – это абсолютный приоритет. Внимание направлено и на членов их семей. В Югре мы это направление успешно реализуем через службу занятости. Поддерживаем работодателей, которые предоставляют рабочие места участникам СВО и членам их семей. В государственных и муниципальных органах управления для них запланировали создать полторы тысячи мест резерва. Более 300 уже заполнены", - привел данные председатель окружного заксобрания.

Как подчеркнул председатель думы Ямало-Ненецкого округа Сергей Ямкин, в регионе успешно работает система подбора вакансий и трудоустройства ветеранов СВО. В региональном разделе портала "Работа России" действует новый сервис по трудоустройству и развитию карьеры участников СВО. Военнослужащим, которые намерены заняться собственным делом, специалисты помогают оформить документы на получение единовременной финансовой выплаты.

Фото: из Telegram-канала пердседателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова

"Отборочные этапы программы "Герои Ямала" прошли 33 кандидата, обучение стартовало 16 сентября и продлится несколько месяцев. Этот проект – трамплин для наших ребят, который поможет им реализовать себя в профессиональной деятельности. Они понимают, как должна проходит адаптация военнослужащих и в этом их поддержка ребят, органов власти. Один из участников – Игорь Пронин стал депутатом законодательного собрания восьмого созыва и активно включился в эту работу", - уточнил Сергей Ямкин.

Отметим, что на 40 заседании законодатели трех субъектов обсудили также уровень развития высокотехнологичной медицинской помощи, социальную поддержку граждан пожилого возраста, обеспечение кадрами рабочих специальностей, деятельность парламентской газеты "Известия" и план работы совета на 2026 год.

В Тюмени представители заксобраний Тюменской области, Югры и Ямала знакомятся с опытом Федерального центра нейрохирургии, радиологического отделения "Медицинского города", лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель".

Оксана Корнеенкова