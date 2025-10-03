Тюменскую область планируют включить в эксперимент по упрощенной сдаче ОГЭ

Татарстан, Ростовская и Тюменская области хотели бы принять участие в эксперименте по сдаче ОГЭ только по двум предметам. Сейчас проект действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

"Принято решение, и мы выйдем с такой законодательной инициативой о продлении эксперимента до 2029 года и расширении до шести регионов", - сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью телеканалу Россия 24.

Сейчас, согласно документу, девятиклассники в трех регионах России могут сдавать экзамены только по русскому языку и математике для поступления в колледжи.