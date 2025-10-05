Более 1000 человек проводили в последний путь в тюменском крематории

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Крематорий начал работать в Тюмени 21 октября 2024 года. За услугой кремации в Тюмень обращаются также жители других городов.

По словам директора учреждения Екатерины Мадьяровой, за это время здесь проведено более 1 тыс. процедур кремации. Она отметила, что для нашего города это немалая цифра. Один из плюсов этого решения - разгрузка кладбища.

Сейчас мощности учреждения позволяют проводить до 30 кремаций в сутки. Для исключения человеческого фактора, на каждом этапе используется компьютерная программа, пишет tmn.aif.ru.

"В нашей практике были случаи, когда поступают два человека одного возраста, в примерно одинаковых гробах, с одними и теми же фамилией, именем и отчеством. Различия только в дате рождения, на что человек может не обратить внимания. Поэтому мы используем компьютерные блокировки, штрих-коды со сканерами, чтобы исключить ошибки и человеческий фактор. Даже если сотрудник не знает, что было вчера, он открывает планировщик и видит, с чем он работает сегодня, что делал его коллега накануне", - отметила Екатерина Мадьярова.

Отметим, если в гробу с покойным работники крематория находят украшения, книги или другие вещи, то составляют соответствующий акт и возвращают найденные предметы родным усопшего.