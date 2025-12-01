В Тюмени насчитывается около 800 электромобилей

Около 800 электромобилей зарегистрировано в Тюмени на конец декабря 2025 года. Для водителей электрокаров застройщики при строительстве многоквартирных домов создают на парковках станции для зарядки.

Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев во время прямой линии "Мы вместе" 17 декабря.

"Сейчас совместно с Главным управлением строительства Тюменской области мы готовим поправки в региональные нормативы градостроительного проектирования, которые будут предусматривать обязательное создание станций для зарядки личного автотранспорта при строительстве многоквартирных жилых домов в проценте от общего количества парковочных мест. Документ будет носить не рекомендательный, а императивный характер", - поделился глава города.

Он также напомнил, что в Тюмени не первый год действует льгота для водителей электротранспорта: платные парковки для них бесплатны.

Добавим, что всего на прямую линию поступило около 800 вопросов. Большая часть из них посвящена строительству социальных объектов, транспортной инфраструктуре и благоустройству города.

Виктория Макарова