Из-за обновленного Генплана у жителей Перевалово не будут изымать дома и участки

Общество, 18:01 17 декабря 2025

Видео, на котором жители высказывают опасения, что их дома в Перевалово могут забрать из-за нового Генерального плана, появилось в социальных сетях.

Генплан действительно обновлён. Главное управление строительства Тюменской области отмечает, что сделать это пришлось из-за слишком узких дорог.

В плотной застройке нет обочин водоотводных канав и тротуаров. Сейчас узкие проезды узаконены и внесены в Генплан, а собственники могут быть спокойны: дома и участки у них забирать не будут.

"В настоящее время все приведено в соответствие и вопрос об изъятии участков не стоит, то есть все дома, где проживают жители, которые, приобрели их как добросовестные покупатели, находятся в зоне индивидуального жилищного строительства", - рассказал представитель администрации Тюменского муниципального округа Владимир Лебедев.

Отметим, что всего здесь возведено более 1 тыс. 400 домов. Однако 143 постройки пока что не узаконены, они расположены на участке, из-за которого в настоящее идёт судебное разбирательство между застройщиком и администрацией округа.

Новый генплан накладывает ограничения только на будущие сделки на время, пока идёт суд, до его завершения приобрести дома на этом участке будет невозможно.

