  • 4 октября 20254.10.2025суббота
  • В Тюмени -1..1 С 0 м/с ветер северо-западный

Тюменские учителя объяснили преимущества средневзвешенной оценки

Общество, 10:38 04 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подчеркнуть успехи ребят и своевременно выявить пробелы в знаниях - главная задача средневзвешенной системы оценки в школах. Она присваивает каждой отметке определенный вес, который показывает реальный уровень знаний ученика.

Как считают тюменские педагоги, особенно это важно выявить еще задолго до сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Так можно вовремя восполнить пробелы и более качественно подготовиться к предстоящим экзаменам, передает информационный центр правительства Тюменской области.

"В нашей школе средневзвешенную систему оценок ввели в начале прошлого учебного года. Этот подсчет успеваемости способствует повышению качества образования. За год увеличилось число медалистов. Это инвестиции ребенка в самого себя: дети начали больше читать, больше работать творчески. Ребята включили свой ресурс, они начали видеть, где могут быть лучше", - прокомментировала Народный учитель РФ, директор школы № 70 Тюмени Лидия Русакова.

Каждая работа ученика "весит" по разному - в зависимости от сложности задания и подготовки, и это необходимо учитывать в общем процессе обучения, уверена тюменский педагог с 40-летним стажем Лидия Щербакова.

"Контрольную выполнять сложнее, это срез знаний, поэтому вес ее тяжелее. Такая система рассчитана на объективную оценку знаний. Плохую отметку за контрольную ты можешь исправить, а не перекрыть другой работой. И тогда к моменту сдачи экзаменов у ребят будут выше шансы их хорошо сдать", - пояснила она.

Это не значит, что если ребенок получил за контрольную двойку, то в журнале их будет сразу три, как пишут в некоторых ТГ-каналах. Исправлять нужно будет только эту двойку, но пересдачей такой же контрольной, а не просто реферата, который школьник может скачать из интернета или написать с помощью ИИ.

При этом система оценивания должна быть быть единой для всех образовательных учреждений региона.

"Только это позволит защитить права всех детей, чтобы они у нас были в равных условиях. Коэффициенты должны быть едины для всех образовательных организаций на территории области без исключения. Мы обязательно будем отслеживать это", - отметила глава департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Дина Горковец , Лидия Русакова , оценки , учителя , школа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:38 04.10.2025Тюменские учителя объяснили преимущества средневзвешенной оценки
10:01 04.10.2025В Тюмени проведут двухдневный археологический фестиваль "Человек. Природа. История"
19:48 03.10.2025Карантин по бешенству ввели в д. Большие Ярки Казанского округа
19:32 03.10.2025СвЖД и Тюменская область подписали соглашение о сотрудничестве на 2026–2028 годы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора