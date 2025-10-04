Тюменские учителя объяснили преимущества средневзвешенной оценки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подчеркнуть успехи ребят и своевременно выявить пробелы в знаниях - главная задача средневзвешенной системы оценки в школах. Она присваивает каждой отметке определенный вес, который показывает реальный уровень знаний ученика.

Как считают тюменские педагоги, особенно это важно выявить еще задолго до сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Так можно вовремя восполнить пробелы и более качественно подготовиться к предстоящим экзаменам, передает информационный центр правительства Тюменской области.

"В нашей школе средневзвешенную систему оценок ввели в начале прошлого учебного года. Этот подсчет успеваемости способствует повышению качества образования. За год увеличилось число медалистов. Это инвестиции ребенка в самого себя: дети начали больше читать, больше работать творчески. Ребята включили свой ресурс, они начали видеть, где могут быть лучше", - прокомментировала Народный учитель РФ, директор школы № 70 Тюмени Лидия Русакова.

Каждая работа ученика "весит" по разному - в зависимости от сложности задания и подготовки, и это необходимо учитывать в общем процессе обучения, уверена тюменский педагог с 40-летним стажем Лидия Щербакова.

"Контрольную выполнять сложнее, это срез знаний, поэтому вес ее тяжелее. Такая система рассчитана на объективную оценку знаний. Плохую отметку за контрольную ты можешь исправить, а не перекрыть другой работой. И тогда к моменту сдачи экзаменов у ребят будут выше шансы их хорошо сдать", - пояснила она.

Это не значит, что если ребенок получил за контрольную двойку, то в журнале их будет сразу три, как пишут в некоторых ТГ-каналах. Исправлять нужно будет только эту двойку, но пересдачей такой же контрольной, а не просто реферата, который школьник может скачать из интернета или написать с помощью ИИ.

При этом система оценивания должна быть быть единой для всех образовательных учреждений региона.

"Только это позволит защитить права всех детей, чтобы они у нас были в равных условиях. Коэффициенты должны быть едины для всех образовательных организаций на территории области без исключения. Мы обязательно будем отслеживать это", - отметила глава департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.