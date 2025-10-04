  • 4 октября 20254.10.2025суббота
"Капуста-барыня" собрала любителей народных гуляний в Ялуторовске

Общество, 17:10 04 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Традиционный праздник "Капуста-барыня" отметили в Ялуторовском остроге. Гости участвовали в народных забавах, пели, танцевали, угощались горячими пирожками, пельменями, щами и другими блюдами, где капуста - главный ингредиент.

Такое гуляние проводят в Ялуторовске с 2017 года. В 2023 году мероприятие вошло в тройку лучших событий в сфере сельского туризма международной премии Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов. С тех пор "Капуста-барыня"стала одним из любимых праздников ялуторовчан и гостей города.

В этом году на территории развернулась творческая сцена, ярмарка, игровая зона. Всем желающим предлагают "Дать по щам" - так называется гастрономическая локация, где гости могут отведать наваристых щей. Рядом умельцы лепят пельмени - и тоже с капустой.

"Сегодня мы капусту и рубим, и солим, и даже лепим с ней пельмени. По секретному рецепту, никому не рассказываем! Пробуйте - очень вкусно!", - поделилась режиссер мероприятий Екатерина Ракова.

После сытных угощений самое время пообщаться и сделать снимок на память с главной героиней праздника. Ее роль уже который год исполняет Екатерина Сарычева.

"Моя задача - веселить гостей! Часто подходят, фотографируются. Есть те, кто однажды побывали на нашем празднике и теперь приезжают каждый год. В сентябре традиционно начинается сезон засолки капусты, поэтому мы сегодня предлагаем всем желающим нашинковать капусточки и забрать с собой", - рассказала она.

Гости Елена и Оксана приехали из Тюмени. "Атмосфера праздничная, теплая, уютная, люди такие приветливые! Мы и покушали, и потанцевали, и поиграли, частушки спели! Очень весело и вкусно, спасибо большое!", - поделились впечатлениями тюменки.

Евгения Шевцова

