Чемпион мира по джиу-джитсу провел мастер-класс для юных тюменцев

Общество, 18:10 04 октября 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Чемпион мира по джиу-джитсу Джефф Монсон провел мастер-класс для юных тюменцев. Американский и российский спортсмен показал ребятам в возрасте от 8 до 13 лет основные приемы защиты.

"Было интересно провести мастер-класс для ребят. У меня была цель заинтересовать детей. Показать, что это может быть весело. Хочу пожелать ребятам не зацикливаться на одном виде спорта. Молодые спортсмены должны искать свой путь, пробовать джиу-джитсу, бокс, баскетбол и другое. Важно не опускать руки, при неудачах пробовать снова и снова", - отметил Джефф Монсон.

Спортсмен приезжает в областную столицу уже не в первый раз. "Город очень красивый, чистый, много пространства. Трафик хороший, нет пробок, а люди добрые", - поделился впечатлениями спортсмен.

После мероприятия желающие смогли сфотографироваться с Джеффом Монсоном и получить от него автограф.

Юлия Божок

# джиу-джитсу , мастер-классы

