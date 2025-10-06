  • 6 октября 20256.10.2025понедельник
  • В Тюмени 9..11 С 2 м/с ветер северо-западный

В Ишиме утвердили главных героев музыкальной постановки "Спящая красавица"

Общество, 16:27 06 октября 2025

ДШИ г. Ишима | Фото: ДШИ г. Ишима

Тринадцать юных артистов получили главные роли в масштабном музыкальном проекте "Спящая красавица в ритме Чайковского". Всего в постановке примут участие 70 талантливых исполнителей из Детской школы искусств города Ишима.

Проект, ставший победителем Президентского фонда культурных инициатив, объединит классическую музыку Петра Чайковского с современным театральным искусством. Юные артисты погрузятся в волшебную атмосферу знаменитой сказки Шарля Перро, где добро побеждает зло, а любовь способна разбудить даже от вечного сна.

"Мы создали уникальный проект, который станет настоящим мостом между юным поколением и миром классической музыки. Через увлекательную историю о принцессе дети смогут прочувствовать всю красоту произведений Чайковского", — поделилась директор школы Яна Габышева.

По словам руководителя, предстоящие спектакли запланированы на предновогодние дни — время, когда волшебство особенно близко. В настоящее время активно идет работа над созданием костюмов, декораций и афиши.

"Наша задача — не просто показать спектакль, а подарить зрителям незабываемые впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь", — отметила Яна Габышева.

Проект не только познакомит юных зрителей с творчеством великого композитора, но и поможет развить их творческий потенциал, эмоциональный интеллект и художественный вкус. Классическая музыка в сочетании с современным театральным языком создаст неповторимую атмосферу волшебства и красоты.

Напомним, проект стал победителем второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2025 года и реализуется с 15 августа до конца декабря. Грантовая поддержка позволит создать настоящий праздник искусства для юных зрителей Ишима. Цель инициативы – создать уникальный культурный продукт, где вечные ценности переплетаются с современным художественным восприятием, делая классику интересной для молодого поколения.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ишим , театры , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:00 06.10.2025В Тюмени стартует городская школьная лига "Что? Где? Когда?"
16:49 06.10.202527 семей участников СВО получили поддержку в Уватском округе
16:27 06.10.2025В Ишиме утвердили главных героев музыкальной постановки "Спящая красавица"
16:16 06.10.2025Вклад советского народа в Великую Победу обсудили на круглом столе в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора