В Ишиме утвердили главных героев музыкальной постановки "Спящая красавица"

| Фото: ДШИ г. Ишима | Фото: ДШИ г. Ишима

Тринадцать юных артистов получили главные роли в масштабном музыкальном проекте "Спящая красавица в ритме Чайковского". Всего в постановке примут участие 70 талантливых исполнителей из Детской школы искусств города Ишима.

Проект, ставший победителем Президентского фонда культурных инициатив, объединит классическую музыку Петра Чайковского с современным театральным искусством. Юные артисты погрузятся в волшебную атмосферу знаменитой сказки Шарля Перро, где добро побеждает зло, а любовь способна разбудить даже от вечного сна.

"Мы создали уникальный проект, который станет настоящим мостом между юным поколением и миром классической музыки. Через увлекательную историю о принцессе дети смогут прочувствовать всю красоту произведений Чайковского", — поделилась директор школы Яна Габышева.

По словам руководителя, предстоящие спектакли запланированы на предновогодние дни — время, когда волшебство особенно близко. В настоящее время активно идет работа над созданием костюмов, декораций и афиши.

"Наша задача — не просто показать спектакль, а подарить зрителям незабываемые впечатления, которые останутся с ними на всю жизнь", — отметила Яна Габышева.

Проект не только познакомит юных зрителей с творчеством великого композитора, но и поможет развить их творческий потенциал, эмоциональный интеллект и художественный вкус. Классическая музыка в сочетании с современным театральным языком создаст неповторимую атмосферу волшебства и красоты.

Напомним, проект стал победителем второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2025 года и реализуется с 15 августа до конца декабря. Грантовая поддержка позволит создать настоящий праздник искусства для юных зрителей Ишима. Цель инициативы – создать уникальный культурный продукт, где вечные ценности переплетаются с современным художественным восприятием, делая классику интересной для молодого поколения.

Инна Кондрашкина