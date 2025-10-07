В Юргинском округе выбрали лучшего комбайнера

| Фото: ТГ-канал Виктора Васильева | Фото: ТГ-канал Виктора Васильева

Механизатор ООО "Тюменское подворье" Роман Третьяков признан лучшим комбайнером Юргинского муниципального округа по итогам уборочной кампании 2025 года.

Об этом сообщил глава округа Виктор Васильев в своих соцсетях. он поздравил земляка с достойным результатом и пожелал дальнейших высоких урожаев.

Глава отметил, чо на 6 октября сельхозпредприятия уже освоили 22 тыс. 889 га посевных площадей - 85 % уборочных работ. Показатели средней урожайности остаются стабильными — около 31 ц/га. Общий объем собранного зерна превысил отметку в 70 тыс. тонн.