Тоболяки смогут записать детей на бесплатные секции по футболу

Общество, 19:07 06 октября 2025

"Формула футбола" | Фото: "Формула футбола"

Футбольные секции для учащихся первых классов откроются в тобольских школах №5 и №18 7 октября. Ребята будут заниматься по современным методикам профессионального футбольного клуба ЦСКА, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Занятия проведут учителя физкультуры, которые проходят дополнительное обучение по методологии клуба. Куратор – менеджер по методологии ЦСКА Алексей Ларченков.

“За четыре года реализации проекта "Формула футбола" его участниками стали более 800 юных футболистов из 16 школ города. Детский футбол – это не просто игра, а возможность для детей научиться командной работе, стратегическому мышлению и самодисциплине. Внедрение передовых методик создаст условия для достижения новых спортивных высот", – сказал директор департамента по образованию Тобольска Юлия Шанаурова.

"Формула футбола" | Фото: "Формула футбола"

Проект реализуется в рамках программы развития детского футбола в Тобольске "Формула футбола" при поддержке администрации города, компании СИБУР и ПФК ЦСКА.

# спорт , Тобольск , школа

