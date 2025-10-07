Тюменские студенческие отряды работали летом от Балтики до Дальнего Востока

Закрытие третьего трудового семестра студенческих отрядов провели в Тюменском индустриальном университете. Ежегодное событие традиционно объединило студенческие отряды, которые летом трудились на знаковых объектах РСО. Их география растянулась от Балтики до Дальнего Востока, сообщает пресс-служба вуза.

Бойцы отряда "Беркут" в составе ССО имени В.И. Муравленко, а также отряд "Тор" выполняли проектно-технические, геодезические и подсобные работы на межрегиональной студенческой стройке "Усть-Луга". Этот проект ПАО "Газпром" связан с созданием крупного комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа. Бойцы "Зодчего" в составе отряда "Веста" вели строительно-монтажные работы на Всероссийской студенческой стройке "Алабуга Строй" в Республике Татарстан. Ребята из ССО "Соболь" провели незабываемое лето за тысячи километров от дома. В числе участников межрегионального студенческого путинного отряда "Шикотан" они работали в Сахалинской области на рыбоперерабатывающем предприятии. Сервисный отряд "Персона" трудился в отелях Краснодарского края, отряд "Спарта" занимался ремонтом объектов ТИУ.

"Ребята постарались провести лето максимально эффективно: ударно поработать, получить яркие эмоции и набраться ценного опыта, – отметил куратор Штаба студенческих отрядов ТИУ Михаил Мерцалов. – В этом году более 100 студентов Индустриального получили официальное трудоустройство на летний период в рядах движения Российских студенческих отрядов".

Подводя итоги прошедшей целины, бойцы поделились результатами не только своего труда, но и творчества. Гости смогли услышать песни, которые отряды сочинили за период летнего семестра. Тем, кто проявил себя наилучшим образом в течение года, вручили благодарственные письма, дипломы и памятные подарки.

За вклад в развитие Штаба СО ТИУ благодарность получили экс-комиссар штаба Кристина Лужецкая, командир Аделина Бикшанова, руководитель строительного направления ТРО Андрей Феденко, комиссар Салават Вахитов. Награды им вручила командир Тюменского регионального отделения РСО Александра Кисеева.

Награды получили также лучшие из тех, кто впервые поехал на целину и смог зарекомендовать себя хорошим бойцом РСО.