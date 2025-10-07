Более 2,5 тыс. мероприятий для юных тюменцев провели сотрудники МЧС в сентябре

Более 2,5 тыс. мероприятий провели в Тюменской области в рамках "Месячника безопасности" с 1 по 30 сентября. Сотрудники МЧС России организовывали в образовательных учреждениях профилактические мероприятия, направленные на формирование и закрепление у детей и подростков основ безопасного поведения при возникновении ситуаций чрезвычайного характера.

Как отметили в пресс-службе ведомства, было проведено 1 тыс. 60 консультаций с руководителями и работниками организаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Также организовано 735 занятий и уроков по вопросам распознавания и оценки опасных факторов, адекватного поведения учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозах террористического акта.

Дети и подростки приняли участие в 494 практических тренировках по эвакуации людей, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения. Посетили 117 выставок пожарно-технического вооружения и экскурсий в пожарно-спасательные части. Также состоялось 97 конкурсов и викторин по вопросам подготовки детей и молодежи к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций.