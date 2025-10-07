  • 7 октября 20257.10.2025вторник
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер западный

Более 2,5 тыс. мероприятий для юных тюменцев провели сотрудники МЧС в сентябре

Общество, 13:48 07 октября 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Более 2,5 тыс. мероприятий провели в Тюменской области в рамках "Месячника безопасности" с 1 по 30 сентября. Сотрудники МЧС России организовывали в образовательных учреждениях профилактические мероприятия, направленные на формирование и закрепление у детей и подростков основ безопасного поведения при возникновении ситуаций чрезвычайного характера.

Как отметили в пресс-службе ведомства, было проведено 1 тыс. 60 консультаций с руководителями и работниками организаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности. Также организовано 735 занятий и уроков по вопросам распознавания и оценки опасных факторов, адекватного поведения учащихся при возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозах террористического акта.

Дети и подростки приняли участие в 494 практических тренировках по эвакуации людей, умению пользоваться первичными средствами пожаротушения. Посетили 117 выставок пожарно-технического вооружения и экскурсий в пожарно-спасательные части. Также состоялось 97 конкурсов и викторин по вопросам подготовки детей и молодежи к действиям в условиях различного рода экстремальных и опасных ситуаций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 07.10.2025Тюменские студенты отправили жителям Курской области гуманитарную помощь
13:48 07.10.2025Более 2,5 тыс. мероприятий для юных тюменцев провели сотрудники МЧС в сентябре
13:37 07.10.2025Акселерационная программа "Экспортный форсаж" стартовала в Тюменской области
13:26 07.10.2025Мошенники стали упоминать в схемах обмана имена крупных сетевых магазинов

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора