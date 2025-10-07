  • 7 октября 20257.10.2025вторник
Акселерационная программа "Экспортный форсаж" стартовала в Тюменской области

Общество, 13:37 07 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 5 декабря продлится обучение участников акселерационная программа "Экспортный форсаж" в Тюменской области. Проект поможет представителям малого и среднего бизнеса реализовать свой экспортный потенциал, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Всего курс включает 6 интенсивных двухдневных образовательных модулей, включая вводный, по развитию ключевых знаний и навыков для успешного выхода на зарубежные рынки. Между модулями предусмотрены двухнедельные перерывы для практической работы.

В рамках первого вводного модуля обучения "Основы проектной деятельности. Жизненный цикл экспортного проекта" вместе с экспертом Школы экспорта РЭЦ Александром Толкачевым участники познакомились с основами проектного управления, а также со стратегиями формирования проектной команды компании для дальнейшего успешного прохождения курса предприятием.

В течение нескольких недель участники программы будут работать под руководством наставников, с которыми разберут вопросы от выбора рынка до расчета логистики, минимизации рисков и снижения затрат. Результатом обучения станут три плана по выходу на новые иностранные рынки.

За консультациями по вопросам экспорта можно обратиться в Центр поддержки экспорта (ул. Республики, 142) или по телефону: 89220024520.

Поддержка предпринимателям оказывается в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

# бизнес , национальный проект Международная кооперация и экспорт , наципроекты , предпринимательство

