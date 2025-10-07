Пять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять техногенных пожаров произошло за сутки в Тюменской области. Всего 6 октября подразделения МЧС России шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, три раза оказали помощь населению. На пожарах травмирован один человек, пятеро эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

В Тобольске в шестом микрорайоне произошел пожар в однокомнатной квартире пятиэтажного дома. Возгорание ликвидировали на площади 2 кв. метра. В результате происшествия один человек получил травмы. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано пять человек. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

В Тюмени на ул. Таёжная горел частный жилой дом. Огонь ликвидировали на площади 72 кв. метра. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание.

Вспышка паров топливно-воздушной смеси стало причиной еще одного пожара в Тюменском округе. Здесь горел автомобиль ВАЗ - 21043. Пожар ликвидирован на площади 4 кв. метра.

В п. Боровский горела хозяйственная постройка. Огонь потушили на площади 18 кв. метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.