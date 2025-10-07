  • 7 октября 20257.10.2025вторник
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер западный

Пять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки

Происшествия, 12:53 07 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять техногенных пожаров произошло за сутки в Тюменской области. Всего 6 октября подразделения МЧС России шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, три раза оказали помощь населению. На пожарах травмирован один человек, пятеро эвакуированы, сообщили в пресс-службе МЧС России по Тюменской области.

В Тобольске в шестом микрорайоне произошел пожар в однокомнатной квартире пятиэтажного дома. Возгорание ликвидировали на площади 2 кв. метра. В результате происшествия один человек получил травмы. Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано пять человек. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

В Тюмени на ул. Таёжная горел частный жилой дом. Огонь ликвидировали на площади 72 кв. метра. По предварительной версии причиной пожара стало короткое замыкание.

Вспышка паров топливно-воздушной смеси стало причиной еще одного пожара в Тюменском округе. Здесь горел автомобиль ВАЗ - 21043. Пожар ликвидирован на площади 4 кв. метра.

В п. Боровский горела хозяйственная постройка. Огонь потушили на площади 18 кв. метров. Предварительная причина пожара – короткое замыкание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:15 07.10.2025Тюменца с наркотиком задержали ночью на улице Вербной
12:53 07.10.2025Пять техногенных пожаров произошло в Тюменской области за сутки
10:08 07.10.2025Школьник перебегал дорогу на красный сигнал светофора и попал под колёса в Тюмени
21:11 06.10.2025Три беспилотника обезвредили на территории предприятия в Антипино

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора