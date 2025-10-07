В Тюмени сократилось количество квартир на вторичном рынке недвижимости

В сентябре 2025 года цена медианного квадратного метра на вторичном рынке Тюмени подросла на 0,3%, и составила 123 тыс. рублей. Такую незначительную динамику, по оценке экспертов сервиса Яндекс Недвижимость, можно считать стагнацией. Объем доступных для покупки предложений во вторичном сегменте снизился на 5,7% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры составила 6 млн рублей при медианной площади — 49,8 кв. м.

Медианная цена (медиана) — это значение, которое делит распределение цен на две равные части: половина цен ниже медианы, половина — выше. Медиана, по оценке специалистов, устойчива к выбросам и асимметрии распределения, в отличие от средней цены, которая соответствует среднему значению между максимальной и минимальной ценой.

Наиболее заметное увеличение стоимости квадратного метра за месяц продемонстрировали Москва (+3,1% - до 383 тыс. руб.), Санкт-Петербург (+1,2% - до 225 тыс. руб.), Самара (+1,1% - до 118 тыс. руб.) и Челябинск (+1,1% - до 101 тыс. руб.).

Стагнация стоимости (колебания в пределах процента) на вторичном рынке зафиксирована в 11 из 16 российских крупнейших российских городов — в Омске (+0,4% - до 108 тыс. рублей), Волгограде (+0,3% - до 96 тыс. рублей), Красноярске (+0,2% - до 122 тыс. рублей), Казани (+0,2% - до 187 тыс. рублей), Воронеже (цена не изменилась - 106 тыс. рублей) и Краснодаре (-0,3% - до 120 тыс. рублей). В Уфе медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости снизилась на 1,6% - до 117 тыс. руб.).

Постепенное возвращение потребителей к вопросу покупки вторичной недвижимости, по словам коммерческого директора Яндекс Недвижимости Евгения Белокурова, связано с началом цикла снижения ключевой ставки, которое началось в июне. "В сентябре вторичный рынок продемонстрировал оживление активности впервые с апреля. Сейчас мы фиксируем более заметную активность во многих мегаполисах, ее увеличение в течение месяца и квартала. Однако рынок реагирует сдержанно, поскольку участники понимают, что регулятор будет действовать осторожно при дальнейшем изменении ставки. Такая траектория денежно-кредитной политики формирует умеренные ожидания у участников рынка, поэтому спрос будет восстанавливаться постепенно", - пояснила она.