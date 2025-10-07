Тюменцам передали слова благодарности за поддержку бойцов СВО

| Фото: Областного центра профилактики и реабилитации | Фото: Областного центра профилактики и реабилитации

Бойцы СВО поблагодарили за поддержку юных тюменцев из областного центра профилактики и реабилитации. Ребята изготавливали для нужд фронта маскировочные сети и блиндажные горелки. Слова благодарности бойцы передали через нескольких казаков, прибывших в Тюмень на краткосрочный отпуск.

Подростки, участники проекта "Ступени", делали и так называемые "кикиморы" — индивидуальные маскировочные костюмы. Взрослые, проходящие курс реабилитации, в проекте "Феникс", заливали окопные свечи. Они направлены в батальоны "Ермак" и "Сибирь", в которых в служат жители Тюменской области.

Областной центр профилактики и реабилитации — ведущее в Тюменской области госучреждение, специализирующееся на медико-социальной и социально-педагогической реабилитации взрослых граждан и несовершеннолетних. С 2025 года на базе учреждения действует проект семейной реабилитации "Семейный ковчег".